Sefa Stampers per fiets naar Wachtebeke

De Sefa Stampers trokken zondag per fiets naar het provinciaal domein Puyenbroeck voor de apotheose van Music For Life van Studio Brussel. Daar werd een cheque overhandigd van 1.355,96 euro en dat bedrag gaat naar Turnkring Vlamertinge waar ze hun G-werking voor kinderen met een beperking willen uitbreiden. Op het kerkplein vertrokken de negen fietsers zondagmorgen omstreeks acht uur. Dieter Vercaemer van Dcycles uit Kruiseke zorgde voor de begeleiding. De totale afstand bedroeg honderd kilometers. Sefa Stampers is een vereniging die is ontstaan dankzij vijf koersgekke wielervrienden. (DBEW)