Schoonvader burgemeester overleden

Twee dagen na zijn verjaardag is Daniël Talpe (91) in het Zorgcentrum Sint-Jozef overleden. Hij was de schoonvader van burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). Daniël Talpe werd geboren in Gullegem en was de weduwnaar van Simonne Espeel. Hij was de vader van vijf kinderen Monique, Maria, Paul, Martine en wijlen Christa. Er zijn daarnaast ook vijf kleinkinderen.





Daniël was landbouwer en werkte ook een tijdlang in de toenmalige steenbakkerij Terca. Hij verhuisde na zijn pensioen naar de Ieperstraat. In mei 2013 is zijn echtgenote onverwacht overleden in haar slaap. De uitvaartplechtigheid vindt komende maandag om 10 uur plaats Onze Lieve Vrouwkerk. (DBEW)