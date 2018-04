Satire over de plaatselijke politici 16 april 2018

De politieke heisa is in Zonnebeke voer voor een revue die in juni een tiental keer in verschillende cafés in de vijf deelgemeenten zal worden gespeeld.

't Gelevelts Amusement en Toneelgezelschap ('t GAT) en 't Zonnebeeks Amateur Theater ('t ZAT) bundelen hiervoor de krachten. Het wordt 'Caféproat, politiek an toog'. Een satire over de plaatselijke politici. Op de planken staan Tanja Vanthourenhout, Wim Vantomme, Peter Deman, José Vandennieuwenhuyse en slager Hans Bouten. De regie wordt verzorgd door Ivan Beelprez. Peter Deman schreef de teksten. De acteurs ontmoetten onlangs al burgemeester Dirk Sioen en een deel van het schepencollege.





De voorstellingen vinden plaats in Sint-Joris (Passendale), 't Hoekske en 't Paradijs (beiden Geluveld), 't Gildenhof en In den lustigen boer (beiden Zandvoorde), d'Oude Timmerie en Spoorlijn 64 (beiden Zonnebeke), De Geite en Oosthoekhoeve (beide Beselare). Om promotie te maken liet men bierviltjes drukken en affiches met een groot deel van de tekst in het dialect. ickets kosten acht euro en zijn vanaf 4 mei te koop in de deelnemende cafés. (DBEW)