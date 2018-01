Ruim half miljoen euro voor renovatie sporthal 02u41 0

Het schepencollege stelt normaal gezien deze maand een architect aan voor de renovatie van sporthal De Heksenketel in Beselare, de enige in Zonnebeke. Dat maakt schepen van Sport Ingrid Vandepitte (CD&V) bekend. De sporthal is al veertig jaar oud. Voor de ingrijpende werken is een budget van 560.000 euro voorzien. "Op de eerste verdieping bevindt zich de cafetaria, uitgebaat door voetbalclub EVC Beselare. We zouden die cafetaria graag verhuizen naar het gelijkvloers, wat ook beter zou zijn voor de toegankelijkheid. De ruimte boven zouden we dan kunnen gebruiken voor sport. Eventueel komt er ook een lift."





Onder meer problemen met de dragende structuur van de sporthal moeten opgelost worden en het sanitair wordt vernieuwd. (DBEW)