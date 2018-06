Roger en Cécile zijn diamanten paar 26 juni 2018

Naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Roger Vandamme (83) en Cécile Timperman (81) gehuldigd door het gemeentebestuur van Zonnebeke. Het diamanten paar woont in de Polygonestraat in Geluveld. De jubilarissen hebben twee kinderen: Colette en Patricia. Daarnaast zijn er vier kleinkinderen en ook vier achterkleinkinderen. Roger groeide op in Staden en nadien in Komen-ten-Brielen. Op zijn veertiende ging hij werken bij landbouwers. Na veertien jaar zwaar werk volgde hij een opleiding voor stukadoor en oefende die job bijna dertig jaar uit. Cécile groeide op in Zillebeke en verhuisde daarna met haar ouders naar Geluveld. Ze was veertien jaar grensarbeidster in de textielnijverheid en bleef dan thuis om te zorgen voor de kinderen.





