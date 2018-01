Rioleringswerken in vijf straten 02u36 0

In maart of april vangen rioleringswerken aan in Passendale. Het gaat om vijf straten: 's Graventafelstraat, Osselstraat, Haringstraat, Mosselmarktstraat en Sterrestraat. Er komt een volledig gescheiden riolering in een deel van de 's Graventafelstraat, de Mosselmarktstraat en de Sterrestraat.





Daarnaast komt er een afvalwaterleiding in een deel van de Osselstraat en de Haringstraat.





In totaal zouden de werken 150 dagen duren. De werken zullen in fases worden uitgevoerd om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de uitvoering zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Er wordt telkens een omleiding voorzien. (DBEW)