Rik Desmet is terug voorzitter CD&V Erik De Block

17 januari 2019

Zonnebeke Rik Desmet (56) uit Passendale is de nieuwe voorzitter van CD&V Zonnebeke. Hij volgt Danny Baert op en was daarvoor de enige kandidaat.

Rik Desmet was ondervoorzitter van de plaatselijke afdeling van CD&V. Als voorzitter begint hij aan zijn tweede periode. In 2013 werd hij door de leden tot nieuwe voorzitter verkozen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Rik Desmet volgde toen Sandy Degroote op. Rik Desmet heeft veel ervaring in het verenigingsleven en is al sedert 1995 in het bestuur van CD&V Zonnebeke.

Jong CD&V Zonnebeke heeft ook een nieuwe voorzitter. Onthaalmoeder Valerie Leroy uit Zonnebeke volgt in de jongerenafdeling de nieuwe schepen Koen Meersseman op. CD&V behoort in Zonnebeke samen met Inspraak tot het kartel #Team8980 dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de absolute meerderheid behaalde.