Rijkswachtkazerne maakt plaats voor zes woningen 20 februari 2018

02u31 0 Zonnebeke Er komt eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de gewezen rijkswachtkazerne in de Roeselarestraat. Het OCMW verkocht enkele jaren geleden de gebouwen en grond aan de Bouwmaatschappij De Mandel uit Roeselare. Er komen zes sociale koopwoningen en bijhorende garages. De plannen van het Architectenbureau Claeys uit Passendale zijn klaar. De afbraak gebeurt uiterlijk tegen deze zomer. Om dan volgend jaar te bouwen.

Het OCMW kocht begin 2014 de gewezen rijkswachtkazerne voor 375.000 euro. De leegstaande gebouwen waren eigendom van de Regie der Gebouwen. Na de politiehervorming werd de oude rijkswachtkazerne de nieuwe stek van de milieudienst van de lokale politie Arro Ieper. De milieudienst verhuisde later naar het nieuwe hoofdcommissariaat van de zone, bij Flanders Language Valley.





De gewezen rijkswachtkazerne bestaat uit twee woningen die tot burelen werden omgebouwd, twee achterliggende koppelwoningen, één woning, enkele bijgebouwen, een viertal garages en ook nog een lap grond.





"Alles samen gaat het om een oppervlakte van 1.167 vierkante meter", aldus OCMW-voorzitter Maria Vander Meiren (Inspraak). "De sloopvergunning is afgeleverd."





Bouwmaatschappij De Mandel uit Roeselare diende ondertussen bij de gemeente een aanvraag voor een bouwvergunning in. "Het gaat om allemaal dezelfde woningen met vier slaapkamers", aldus Hilde Smits van De Mandel. "We proberen betaalbare woningen aan te bieden."