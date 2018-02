Resten soldaten gevonden op plek waar toevallig WOI-monument komt ONDERZOEKERS PROBEREN 4 FRANSEN EN 1 DUITSER TE IDENTIFICEREN ERIK DE BLOCK

09 februari 2018

02u29 0 Zonnebeke Tijdens de bouw van het 'Brothers In Arms Memorial' tegenover café De Dreve zijn de resten van vijf soldaten aangetroffen. "Het gaat om één Duitser en vier Fransen", vertelt amateurarcheoloog en cafébaas Johan Vandewalle.

Cafébaas Johan Vandewalle schonk aan de overkant van café De Dreve zijn grond aan het 'Brothers In Arms Memorial Project'. Vandewalle is amateurarcheoloog. Hij ontdekte een tiental jaar geleden zelf de resten van vijf Australische soldaten. Een van hen was John Hunter. Vandewalle reisde naar Australië om Hunters familie te bezoeken en ontdekte zo het verhaal van de broers John en Jim Hunter. Voor die broers wordt er nu een bronzen monument opgetrokken.





De voorbereidende werken voor de bouw van het monument, dat in november onthuld wordt, zijn volop bezig.





Politie verwittigd

"We vonden de resten een tweetal weken geleden", vertelt Johan. "We belden meteen de politie, dat is wettelijk verplicht. De agenten kwamen ter plaatse en verwittigden het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Enkele archeologen kwamen een voorstudie doen. Dinsdag kwamen ze terug om de menselijke resten mee te nemen."





Knopen en laarzen

Het onderzoek naar de resten begint pas. "Het botmateriaal wordt gescreend door een antropoloog. Er werden ook knopen en rubberen laarzen gevonden, maar jammer genoeg geen naamplaatjes. De Fransen lagen met vier op een rij. Het wordt heel moeilijk om hen te identificeren. De Franse overheid wordt op de hoogte gebracht, hopelijk willen de Fransen meewerken aan het onderzoek. Via dagboeken en archieven kunnen we misschien meer te weten komen. Het was immers de plicht van elke officier om te noteren waar, wanneer en hoe de gesneuvelden begraven werden."





De kostprijs voor het monument wordt geraamd op 300.000 euro. Er is nog zo'n 80.000 euro nodig, vooral voor de dure blauwsteen. Daarvoor werd een crowdfunding op poten gezet. Financiële steun van de provincie en Vlaanderen komt er uiteindelijk niet. "Blijkbaar was het geld voor herdenkingen al verdeeld", zegt Vandewalle. "Maar de vondst van deze vijf soldaten vind ik ook een beloning."