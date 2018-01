Reglement voor voorbehouden parkeerplaats 02u48 0

Om de aanvragen voor een parkeerplaats voor personen met een handicap objectief en op een eenduidige manier te kunnen behandelen, werd een reglement opgemaakt waaraan de aanvraag dient te worden getoetst. De gemeenteraad keurde dat unaniem goed.





"Het reglement is vergelijkbaar met andere gemeenten en ongeveer dezelfde voorwaarden", aldus schepen Marie Debucquoy (onafhankelijk). "Zo mogen de aanvragers niet beschikken over een garage binnen een loopafstand van honderd meter. Elke aanvraag wordt onderzocht, in overleg met de politie."





Lijst Passendale juicht dit toe. Hun lijsttrekker William Doom kaartte het probleem in september aan voor Chantal Lemaire uit de Vierde Regiment Karibiniersstraat in Passendale. Ze wacht al lang op een parkeerplaats voor haar woning. "Hopelijk komt er nu spoedig schot in dat dossier", aldus William. "Het reglement laat toe om in specifieke probleemsituaties oplossingen aan te bieden om tegemoet te komen aan de praktische problemen van mensen met een handicap."





(DBEW)