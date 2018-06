Rechter beveelt tachtiger afval op te ruimen 27 juni 2018

Een 81-jarige man uit Zonnebeke heeft van de rechter in Ieper de kans gekregen om het vele afval rond zijn woning op te ruimen. Het parket stuurde de tachtiger naar de correctionele rechter wegens het schenden van de wet op beheer van afvalstoffen.





Hij riskeert drie maanden cel met uitstel en een geldboete. "Die man blijft maar afval opstapelen rond zijn woning", aldus de openbare aanklager. "Bovendien bouwde hij een tiental tuinhuizen zonder vergunning."





Lernout & Hauspie

Volgens zijn raadsman, meester Sylvain Colpaert, begon de beklaagde bouwmateriaal op te stapelen nadat de affaire rond Lernout & Hauspie hem heel wat geld had gekost. De man was ingenieur bij Picanol en na zijn pensioen zette hij zijn spaarcenten in op de beurs. Zijn geld ging echter in rook op. Daarop begon hij spullen te verzamelen. In 2016 deed de man al eens een poging om alles op te ruimen, maar momenteel loopt het terug de spuigaten uit.





De rechter gaf de beklaagde nu wat tijd om alles schoon te maken. Voortzetting op 22 oktober.





(CMW)