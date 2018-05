Raadslid zegt sp.a vaarwel en kiest voor kartel #Team 8980 16 mei 2018

02u29 0 Zonnebeke De zoveelste stoelendans in de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Evelien D'Hellem (Beselare) verlaat de fractie van de oppositiepartij sp.a en zetelt tot eind dit jaar als onafhankelijke. Voor de gemeenteraadsverkiezingen krijgt ze een plaats op de lijst van het kartel #Team 8980 (Open Vld, CD&V, onafhankelijken).

De socialisten vormen voor de verkiezingen met enkele ex-leden van N-VA het nieuw kartel InSamenSpraak, met eerste schepen Luk Hoflack als lijsttrekker. "De voorbije maanden zette ik alles op een rijtje en nu kom ik tot de vaststelling dat ik de nieuwe weg die sp.a Zonnebeke heeft ingeslagen, niet meer kan volgen", aldus Evelien D'Hellem.





Goede vrienden

"Ik zal de mensen die voor mij gestemd hebben echter niet teleurstellen en wil me verder inzetten voor de gemeente Zonnebeke. Mijn gedrevenheid deed me beslissen om op een andere manier verder te gaan in de gemeentepolitiek, omdat ik geloof dat ik zo verder kan werken aan een sociaal en dynamisch Zonnebeke."





Gemeenteraadsvoorzitter Jan Vandoolaeghe (Inspraak) maakte haar beslissing maandagavond op de gemeenteraad bekend. Partijvoorzitter Maxim Vermeeren (sp.a): "We betreuren dat Evelien onze partij verlaat, maar het is haar eigen keuze", aldus Maxim. "We blijven even goede vrienden." De vorige gemeenteraadsverkiezingen stond Evelien D'Hellem op de vierde plaats en behaalde ze 382 voorkeurstemmen. Ze kwam als opvolger in de gemeenteraad en was ook bestuurslid van sp.a. (DBEW)