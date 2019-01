Priester Jan Vanhove (88) is overleden Erik De Block

02 januari 2019

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is maandag priester Jan Vanhove (88) overleden.

Hij was 24 jaar pastoor in Zonnebeke. Daarvoor was hij al veertien jaar pastoor in Wijtschate en veertien jaar priester-leraar aan het Sint-Vincentiuscollege in Ieper. Jan Vanhove werd na zijn eervol ontslag in Zonnebeke in 2007 benoemd tot aalmoezenier van het woonzorgcentrum Wintershove in zijn geboorteplaats Vlamertinge. Hij ging wonen in de pastorie van Vlamertinge.

Volgens zijn laatste wil zal de uitvaartplechtigheid doorgaan in intieme kring.