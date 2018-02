Portiers spelbreker tijdens razzia BURGEMEESTER VOORSTANDER VAN TIJDELIJKE SLUITING HOLIDAY CLUB ERIK DE BLOCK HANS VERBEKE LIEVEN SAMYN

27 februari 2018

02u34 0 Zonnebeke Als het van de Zonnebeekse burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) afhangt, dan gaat nachtclub Holiday Club in Geluveld straks voor een tijdje dicht. Na klachten over onder meer geluidsoverlast, druggebruik en joyriding vond daar afgelopen weekend een razzia plaats. Daarbij werden messen en drugs in beslag genomen. Toen de portiers de politie zagen komen, sloten ze prompt de deuren van de nachtclub.

Zo'n zestig agenten maar ook controleurs van de sociale inspectie en andere diensten offerden hun zaterdagnacht op voor een grootschalige controle in dancing/nachtclub Holiday Club, aan de rotonde van de Menenstraat met de Wervikstraat in Geluveld. Na een voorafgaande briefing vielen ze om 2.30 uur 's nachts de nachtclub binnen. "Toen de portiers zagen wat er gebeurde, sloot één van hen prompt de toegangsdeur", weet burgemeester Dirk Sioen die de actie bijwoonde. "Dat hield de politie niet tegen: de toegangsdeur werd meteen ingetrapt. Maar het laat zich raden dat in die luttele seconden vertraging de komst van de politie als een lopend vuurtje door de nachtclub ging."





Op de dansvloer lagen kleine hoeveelheden weggegooide drugs. Alle 110 aanwezigen - zoals gewoonlijk Noord-Fransen en feestgangers uit Henegouwen - werden individueel gecontroleerd.





Drugs en messen

"Bij zes mensen troffen we gebruikershoeveelheden drugs aan", weet commissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. "We namen ook messen in beslag. Eén iemand bleek geseind maar hoefde niet te worden gearresteerd. Enkele personen werden betrapt op zwartwerk. Ook alle voertuigen op de parking werden binnenstebuiten gekeerd. Daarvoor zetten we onder meer drugshonden in."





Pas tegen vijf uur 's morgens, een uur voor de nachtclub normaal gezien de deuren sluit, was de actie afgelopen. Uitbater Adrien De Sousa verontschuldigde zich in de uren nadien via sociale media bij zijn bezoekers voor het ongemak. Hij bedankte hen ook voor hun geduld en medewerking tijdens de actie van de politie.





Signaal geven

"We wilden met deze actie een duidelijk signaal geven naar de uitbater, de bezoekers en de buurtbewoners", zegt Aeck. "Al te vaak zijn er immers klachten."





Mensen uit de buurt die liever anoniem blijven - uitbater De Sousa schrikt er immers niet voor terug te dreigen met een pistool waarvan je met het blote oog nauwelijks kan zien dat het nep is - bevestigen dat.





"Wildplassen, parkeren in voortuinen, bloempotten vernielen, zwerfvuil achterlaten, het is wekelijkse kost. Om nog maar te zwijgen van de ruzies die zich afspelen op de parking rond de dancing, met bulderende jongemannen en schreeuwende vrouwen. Er wordt ook frequent aan joyriding gedaan, met twee naast elkaar, om het snelst van de rotonde naar de oprit van de A19 en terug. En afgelopen vrijdagnacht heeft hier uren aan een stuk iemand met een Audi R8 dancingbezoekers getrakteerd op een snelheidsritje, gierende banden en motorgepomp incluis."





Burgemeester Dirk Sioen ziet het niet graag gebeuren. "Daarom was deze controleactie ook zo belangrijk. Dancingbezoekers moeten beseffen dat er regels zijn die moeten nageleefd worden. En dat geldt uiteraard ook voor de uitbater."





Sioen wacht de gedetailleerde resultaten van de actie af en zal die bespreken in het schepencollege.





"Maar het is nu al duidelijk dat een harde aanpak gewenst is. Een tijdelijke sluiting lijkt me een gepaste maatregel", besluit Sioen.