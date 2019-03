Politie plukt zeven illegalen van A19 LSI

13 maart 2019

17u20

De politie van de zone Arro Ieper heeft woensdagochtend zeven Aziatische illegalen van de A19 in Zonnebeke geplukt. Een voorbijganger had de politie verwittigd dat er voetgangers op de pechstrook liepen en dat er een verdacht voertuig in de buurt halt hield. De zeven Aziaten werden opgepakt. Verder onderzoek moet duidelijk maken of er ook een mensensmokkelaar bij het gezelschap zat. De dienst Vreemdelingenzaken zal zich ontfermen over het lot van de illegalen.