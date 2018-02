Politie onderzoekt hondenverwaarlozing na Facebookpost 16 februari 2018

Op Facebook is gisterennamiddag ophef ontstaan nadat een bewoner van de Slijpsstraat in Zonnebeke filmpjes had gepost van de hond van zijn buren. Het dier mankte.





"We horen onze buurman vaak schreeuwen en slaan op zijn honden", meldde buurman Giovani Fauvarque op Facebook. Op de filmpjes die Giovani gisteren op Facebook plaatste, is te zien hoe een hond mankend rondloopt in een tuin. "Ze zijn al eens gekomen om honden weg te halen bij deze man omdat ze mishandeld en ondervoed waren", zegt Giovani. "Maar de rest van de honden blijft achter en niemand doet er iets aan. De buurman heeft alles zodanig afgesloten dat niemand ziet wat hij doet." Volgens de politie wordt de zaak onderzocht. "We zijn intussen al langsgeweest en onderzoeken wat er precies aan de hand is", bevestigt hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. (AHK)