Pasfrost vindt reactie vakbond na arbeidsongeval ongepast 23 november 2018

02u23 0 Zonnebeke Diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost uit Passendale betreurt de reactie van de christelijke vakbond ACV dat het bedrijf te weinig in veiligheid zou investeren.

Dinsdagochtend raakte een Franse arbeider zwaargewond bij een val, het vierde zware arbeidsongeval in acht jaar in het bedrijf. "Uit de arbeidsongevallen uit 2010 heeft Pasfrost lessen getrokken en belangrijke investeringen op het vlak van veiligheid gedaan", aldus het bedrijf. "Een onderneming afrekenen op een ongeval is niet correct. Zo trof Pasfrost geen enkele schuld bij een tragisch arbeidsongeval uit 2013. Ook al maakte ook dat incident een diepe indruk op elkeen binnen het bedrijf. Dat er geen Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is, betekent niet dat er geen overleg is over veiligheid en preventie. Dat overleg gebeurt rechtstreeks met de werknemers. Regelmatig zijn er ook controles door bijvoorbeeld FAVV en Toezicht Welzijn op het Werk." Het bedrijf roept op tot sereniteit en respect voor het lopende onderzoek en het slachtoffer. Het staat in nauw contact met de familie van de man en verleent haar volle medewerking aan het onderzoek. (LSI)