Ouders planten boom in geboortebos 16 maart 2018

De gemeente Zonnebeke heeft opnieuw een boomplantactie georganiseerd. Alle ouders van de kinderen die vorig jaar werden geboren, werden uitgenodigd. Het geboortebos bevindt zich in de Oude Kortrijkstraat, in de buurt van B&B In The Fields. Het planten gebeurde in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, de Gezinsbond en het Regionaal Landschap Westhoek. Na het planten ontvingen de ouders een boomdiploma. Daarna was er nog de onthulling van het bord met de namen van de 137 borelingen.





(DBEW)