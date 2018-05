Oud-directeur dood aangetroffen in huis 30 mei 2018

In zijn woning langs de Menenstraat in Geluveld is Norbert Pauwels (71) overleden. Buren merkten al enkele dagen geen beweging in of aan de woning op. De oud-leraar en directeur van de gemeentelijke basisschool van Geluveld bleek levenloos in zijn huis te liggen. De politie van de zone Arro Ieper vond maandagavond het lichaam en bestempelde het aanvankelijk als verdacht overlijden. Maar na onderzoek van de wetsdokter blijkt dat er geen kwaad opzet met zijn dood gemoeid is. Wellicht stierf Norbert een natuurlijke dood of na een kwalijke val. Zijn overlijden bleef enkele dagen onopgemerkt. Norbert hield begin de jaren 2000 zijn job als directeur voor bekeken en ging met pensioen. Het directeurschap bekleedde hij maar een korte periode. De jaren daarvoor was hij leraar. Hij was ook jarenlang lid van het bestuur van de kerkfabriek in Geluveld. (LSI)