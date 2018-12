Organisatoren Natuurloop steunen Natuurpunt De Bron Erik De Block

22 december 2018

Met maar liefst 1.200 deelnemers werd de tweede editie van de Natuurloop Zonnebeke met start en aankomst op de speelplaats van basisschool De Wijzer alvast een groot succes. De organisatoren schonken in het kader van De Warmste Week een cheque van 1.800 euro aan Natuurpunt De Bron. Per deelnemer ging er anderhalve euro naar het goede doel. Er was keuze uit drie afstanden (11, 22 en 31 kilometer) “De Natuurloop Zonnebeke is ontstaan onder een paar loopvrienden die graag genieten van de combinatie sport en natuur”, aldus Wim Coudron. “Het groot aantal deelnemers is een duidelijk teken dat dit type wedstrijd enorm wordt gesmaakt wordt door velen. De lopers genoten terug van het prachtige weer en de mooie natuur, doorspekt met ruïnes van bunkers en monumenten die ons doen herinneren aan het gruwelijke oorlogsverleden. Wellicht een unieke combinatie in zijn soort.”