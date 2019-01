Oppositiepartij N-VA: “Gedaan met plannen smeden in het geheim, laat burgers ook hun zegje doen” Erik De Block

10 januari 2019

11u26 0 Zonnebeke Oppositiepartij N-VA wil dat de burgers van Zonnebeke voortaan ook hun zegje mogen doen na de gemeenteraad. N-VA nam voor de eerste keer met een eigen lijst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde drie zetels.

“De voorbije jaren werden veel plannen gesmeed in het geheim en dat moet ophouden”, vindt fractieleider Koen Descheemaeker. “Iedereen heeft het recht te weten welke plannen in voorbereiding zijn. We gaan in alle openheid via onze Facebookpagina de inwoners alle mogelijke informatie bezorgen. Meer zelfs, we zullen op een van de komende gemeenteraden voorstellen na elke gemeenteraad een vragenkwartiertje of halfuurtje in te lassen voor de burgers. Zo kan elke burger vragen stellen. Dat kan de openbaarheid en betrokkenheid met de inwoners met de politiek alleen maar ten goede komen. We hopen dat de meerderheid ons hierin volgt.”