Oppositiepartij In Samen Spraak verspreidt folder

Woonproject Beselareplaats: “Verwarring en onzekerheid troef” Erik De Block

15 februari 2019

11u26 0 Zonnebeke De nieuwe legislatuur is nog maar anderhalve maand bezig en het zit er al bovenarms op tussen burgemeester Dirk Sioen en de oppositiepartij In Samen Spraak. Reden is de bedeling in alle brievenbussen van een folder over het idee om een deel van Beselareplaats af te breken en er vier woonblokken te realiseren. ‘Woonproject Markt Beselare= verwarring en onzekerheid troef’, zo staat het vooraan op de folder van In Samen Spraak.

Het schepencollege van Zonnebeke heeft de intentie om het oud gemeentehuis, de oude pastorij, de hoekwoning op Beselareplaats, een woning in de Wervikstraat en bouwgrond in de Warden Oomlaan te verkopen aan een projectontwikkelaar. Er zijn nog geen definitieve plannen en geen beslissing.

“De projectontwikkelaar wil er vier woonblokken realiseren”, aldus Franky Bryon (In Samen Spraak). “Goed voor 37 woongelegenheden, 38 ondergrondse parkeerplaatsen en nog twaalf bovengronds. De gevels van de oude pastorij en het oud gemeentehuis zullen verdwijnen. Destijds vroeg ik om de procedure in te leiden om beide gebouwen te laten beschermen. Wat niet gebeurde.”

De projectontwikkelaar deed aan de gemeente een bod van 705.000 euro om hun eigendommen te verwerven. “Ik heb eerder op de gemeenteraad al gezegd en blijf dat herhalen: voor minder dan één miljoen euro gaan onze eigendommen niet weg”, benadrukt burgemeester Dirk Sioen (#Team8980). “De komende weken zitten we samen met de projectontwikkelaar en gaan we een beslissing nemen. De projectontwikkelaar ziet het met vier woonblokken te groot. Dat is niet op maat van Beselare.”

Volgens In Samen Spraak moet de gemeente de kosten voor de aanleg en het onderhoud van een openbaar park op zich nemen. “We schatten dat de aanleg van zo’n park niet voor minder dan 200.000 euro kan”, zegt Franky Bryon. “De jaarlijkse onderhoudskosten van dit park ramen we op zo’n 15.000 euro. Van de één miljoen euro waarover de burgemeester het had tijdens de gemeenteraad, zitten we dus nog maar aan 505.000 euro inkomsten voor de gemeente.”

“In Samen Spraak probeert met hun folder de mensen bang te maken”, oordeelt de burgemeester. “Ik vind het laag bij de grond en had dat niet verwacht.” In de folder schetst In Samen Spraak de situering, de centen en wat er op vandaag is bekend. Burgemeester Dirk Sioen krijgt op het einde de volle laag omdat hij destijds in 2013 als eigenaar twee oude woningen in de Warden Oomlaan verkocht aan het OCMW van Zonnebeke. Dit kwam toen in deze krant. Voor alle duidelijkheid: Sioen was toen eerste schepen en deed niets onwettelijks.

“Voor die twee huisjes kreeg ik 220.000 euro en dat is goedkoper dan de prijs voor de bouwgrond”, reageert Dirk Sioen. “In Samen Spraak misbruikt dat tegen mij.” In Samen Spraak vroeg ook de kosten op die de gemeente maakte om zich in het bouwdossier te laten begeleiden door een advocatenkantoor. De facturen hiervoor lopen al op tot 16.461,85 euro.

In de folder wordt ook een oproep gedaan aan de bevolking om hun reacties over dit project te bezorgen aan info@insamenspraak.be