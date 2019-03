Oppositie vindt 23.000 euro voor sokkel voor acht meter hoge totempaal in kasteeldomein te duur Erik De Block

27 maart 2019

15u36 0 Zonnebeke Het kasteeldomein van Zonnebeke krijgt vanaf april een acht meter hoge totempaal als blikvanger, een geschenk van Nieuw-Zeeland. Die paal weegt zes ton en zal op een sokkel staan, wat de gemeente 23.000 euro gaat kosten. Te duur, vindt de oppositie, maar de gemeenteraad keurde de schenking goed.

De totempaal krijgt als naam Pou Maumahara en brengt het Maori-verhaal. Veertien procent van de bevolking in Nieuw-Zeeland is namelijk Maori. “Het gaat om een monumentaal beeldhouwwerk”, weet schepen van Toerisme Sabine Vanderhaeghe (#Team8980). “Het is gemaakt door The New Zealand Maori Arts and Crafts Institute. Het beeldhouwwerk zal op een betonnen sokkel van twee meter hoog staan. De Pou Maumahara is een blijvend symbool van de inzet van Maori-soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog en zal de herinnering aan de slachtoffers blijvend herdenken.”

“Jammer dat die sokkel de gemeente zoveel geld kost”, reageert fractieleider Luk Hoflack (In Samen Spraak). William Doom (Lijst Passendale) wees ook op het groot bedrag en vroeg wat de meerwaarde is van deze totempaal. “Het gaat om een unieke schenking”, vindt de schepen. “Zonnebeke is door Nieuw-Zeeland uitgekozen omdat ze in het kasteeldomein al een poppy-garden (een herdenkingstuin, nvdr) hebben voor de Nieuw-Zeelandse slachtoffers van WO I. We moeten ons in de handen wrijven met deze schenking, want ik ken gemeentes in de regio die jaloers zijn.”

De totempaal wordt ingehuldigd op ANZAC Day op donderdag 25 april. Op die dag herdenken de Australiërs en Nieuw-Zeelanders de slag bij Gallipoli in Turkije in 1915, het moment dat het land officieel bij de Groote Oorlog betrokken raakte.