Oppositie boos om vaste bewakingscamera aan toiletten zonder vergunning Erik De Block

26 maart 2019

15u52 0 Zonnebeke In het kasteeldomein hangt aan het sanitair blok achter bibliotheek De Letterschuur al sinds vorig jaar een vaste bewakingscamera zonder dat de installatie vooraf werd goedgekeurd. Dat kwam maandagavond aan het licht tijdens de gemeenteraad. “Dat daar nu een camera zonder goedkeuring hangt, is strafbaar”, zegt Jens Six (N-VA).

De poppen gingen meteen aan het dansen. “Het is een klucht”, liet fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) horen. “Dat is niet meer ernstig”, vulde William Doom (Lijst Passendale). Franky Bryon (In Samen Spraak) vroeg wie de bestelbon voor die camera heeft getekend, wie de camera daar heeft gehangen en wie die beelden bekijkt. Hij verwees ook naar de wet op de privacy.

Een antwoord hierop kwam er van burgemeester Dirk Sioen (#Team8980) niet. “We gaan dat onderzoeken”, reageerde de burgemeester.

De camera kwam er naar aanleiding van vandalisme en voyeurisme. Om een bewakingscamera op te hangen, moet je eerst positief advies krijgen van de gemeenteraad en van de korpschef van de politiezone Arro Ieper, wat in dit geval dus niet gebeurd is. De meerderheid trok het agendapunt over de regularisatie terug in.