Oppositie bezorgd over toename personeelsaantallen

11 december 2018

Fractieleider Franky Bryon (sp.a) maakte zich maandagavond tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke zorgen over het stijgend aantal personeelsleden en de financiële gevolgen hiervan.

In 2006 waren er bij de gemeente en OCMW samen 144 personeelsleden, in 2017 waren dat er 194. “In deze legislatuur gaat het om een stijging met bijna 24 procent”, aldus Franky. “Dat is niet niks. Ik vroeg de cijfers op bij Statistiek Vlaanderen. Zonnebeke is één van de weinige gemeenten in Vlaanderen die zoveel personeel heeft aangeworven. Dat getuigt niet van een goed bestuur. Is dat voor een kleine landelijke gemeente nog vol te houden zonder dat er maatregelen worden genomen?”

“Het is aan het beleid om maatregelen te nemen en de toekomst te beschermen”, aldus financieel directeur Gerard Straetemans op de gemeenteraad. Vandaag zijn de gemeentefinanciën gezond. Zelfs zeer gezond in vergelijking met andere gemeenten. Er is een reserve van 7,6 miljoen. Bedoeling is dat de financiën binnen vijf à zes jaar ook nog gezond zijn.”

Bryon vreest dat de exploitatiemarge wegsmelt als sneeuw voor de zon. “Akkoord, er is een reserve van 7,6 miljoen maar er moet nog vijf miljoen worden betaald voor het GC De Leege Platse in Beselare”, laat Franky Bryon horen. De oplevering van De Leege Platse is er nog altijd niet geweest wegens bouwtechnische klachten.

