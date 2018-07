Openingsuren gemeentehuis aangepast tijdens zomervakantie 10 juli 2018

02u39 0

Tijdens de maanden juli en augustus zijn in het gemeentehuis de openingsuren aangepast. Alle diensten zijn 's morgens open van 9 tot 12 uur. De diensten zijn gesloten na de middag. De dienst burgerzaken en het OCMW zijn dan weer niet open op woensdagnamiddag en woensdagavond. De mogelijkheid bestaat wel om steeds een afspraak te maken wanneer het niet past om langs te komen in de voormiddag. Omwille van Vlaanderen Feest is het gemeentehuis woensdag gesloten. (DBEW)