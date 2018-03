Op tijd klaar voor Gent-Wevelgem? 17 maart 2018

Zonnebeke Op de drukke Menenstraat (N8) zijn gisteren de onderhoudswerken hervat ter hoogte van Omnishop Bossaert. Die werken lagen al sinds eind november stil.

"De aannemer is toen welgeteld één dag aan het werk geweest", aldus Johnny Verbeke van Omnishop Bossaert. "Er waren eigenlijk een tiental werkdagen voorzien", aldus Dirk Vanhuysse van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). "Eind september was de voorziene einddatum. Maar de aannemer stopte omdat van december tot eind februari geen asfalteringswerken mogen worden uitgevoerd." Het Agentschap Wegen en Verkeer deed uiteindelijk beroep op een andere aannemer. Aswebo begon gisteren met de asfalteringswerken. Eerder kon niet omwille van de koude temperaturen. De nieuwe asfaltlaag komt net op tijd, want volgende week zondag komt de wielerklassieker Gent-Wevelgem voorbij. (DBEW)