Ontwerper Pou Maumahara geeft workshops:

zaterdag en zondag gratis bij te wonen Erik De Block

12 april 2019

13u56 3 Zonnebeke Blikvanger in het prachtig kasteeldomein vanaf eind deze maand wordt een acht meter hoge totempaal, een geschenk van Nieuw-Zeeland. Via speciaal transport vanuit de haven van Antwerpen zijn alle stukken ter plaatse. Meester houtsnijder James Rickard geeft dit weekend workshops. Hij is de ontwerper en houtsnijder van de totempaal Pou Maumahara.

“Het gaat om een monumentaal beeldhouwwerk dat meer dan zes ton weegt”, aldus schepen van Toerisme Sabine Vanderhaeghen (#Team8980). Het is gemaakt door meester houtsnijders, docenten en studenten van The New Zealand Maori Arts and Crafts Institute in Rotorua. Het beeldhouwwerk komt op een betonnen sokkel van twee meter hoog. De Pou Maumahara is een blijvend symbool van de inzet van Maori-soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog en zal de herinnering aan de slachtoffers blijvend herdenken.

“Ze vervaardigden deze herdenkingssculptuur uit een inheemse Nieuw-Zeelandse houtsoort van meer dan 4.500 jaar oud” zegt communicatieverantwoordelijke Debbie Manhaeve van het Memorial Museum Passchendaele 1917,

“De Pou Maumahara is genoemd naar de inheemse Nieuw-Zeelandse boom die symbool staat voor een nieuw begin”, zegt David Tapsell van het instituut uit Nieuw-Zeeland. “Pōhutukawa bomen verwelkomden de tūpuna (voorouders, red) van de Nieuw-Zeelandse Māori’s toen deze voor het eerst voet aan wal zetten in dit land. Het is ook de boom die spiritueel afscheid neemt van onze dierbaren.”

De rode pōhutukawa bloem wordt vaak vergeleken met de bloeiende klaproos. “Het sculptuur heeft twee kanten die zowel Tūmatauenga (oorlog) als Rongomaraeroa (vrede) voorstellen. Op die manier herdenken we zowel degenen die verre afstanden aflegden om deel te nemen aan de oorlog, alsook degenen die in Nieuw-Zeeland bleven”, vertelt David Tapsell.

“De beste graveerders van ons land herdenken met dit sculptuur de herinnering aan onze voorouders. Ons instituut is trots over de realisatie van dit wonderbaarlijke werk en is vereerd om het aan de gemeente Zonnebeke te schenken.”

De inhuldiging van de herdenkingssculptuur vindt plaats op 25 april tijdens een speciale plechtigheid, na de jaarlijkse Australische en Nieuw-Zeelandse ANZAC Day dawn service op CWGC Buttes New British Cemetery in het Polygoon Bos te Zonnebeke. De plechtigheid is toegankelijk voor het publiek.

Dit weekend geeft James Rickard enkele houtsnijworkshops op het kasteeldomein in Zonnebeke. Hij werkt hiervoor zaterdag van 13 tot 16 uur en zondag van 13 tot 17 uur samen met Vlaamse houtsnijders die hun kunsten en werkwijze met hem zullen delen. De toegang is gratis. Afspraak aan de tent op parking 2 in de Berten Pilstraat