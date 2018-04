Ontsnapte koe belandt net niet op de A19 19 april 2018

02u47 0 Zonnebeke De brandweer rukte gisteravond rond 18.30 uur uit voor een opmerkelijke reddingsactie.

In de buurt van de A19, vlakbij de afrit Beselare in de richting van Kortrijk, was een loslopende koe gesignaleerd. Het risico bestond dat het dier plots op de snelweg zou komen en een ongeval zou veroorzaken. De koe kon uiteindelijk naar een stal in de buurt worden gedreven. Het dier was voordien met vijf soortgenoten door de eigenaar op een kar geladen om naar de weide te brengen in de buurt van de Nonnebossen. Daarop reed de eigenaar weer weg, om nog meer dieren te halen. Toen hij terugkwam, merkte hij dat twee van zijn koeien verdwenen waren.





Eén stak in de gracht, de andere was gaan lopen. De dieren, die voor het transport in een stal verbleven, waren mogelijk verblind door de felle zon. De eigenaar was zich bewust van het risico en had zijn dieren daarom licht verdoofd. Niettemin ontsnapten dus twee koeien. Ze liepen dwars door verschillende prikkeldraden en raakten daardoor ook lichtgewond.





(VHS)