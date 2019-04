Ontevreden boer dumpt twee ton rotte aardappelen op oprit van zakenpartner VHS

01 april 2019

18u40 0 Zonnebeke Een landbouwer van 36 uit Beselare heeft van de rechter in Kortrijk vierhonderd euro boete gekregen omdat hij vorig jaar twee ton rotte aardappelen op de oprit van zijn zakenpartner heeft uitgekieperd na een dispuut. Hoewel er beelden bestaan, ontkent Kris L. de feiten.

Via een Geluwnaar leverde Kris L. zijn aardappelen aan het bedrijf Clarebout Potatoes in Nieuwkerke. Maar vorig jaar kwam het plots tot een discussie over het contract waarin de aankoop geregeld wordt. Kris L. en de man uit Geluwe raakten het niet eens. Daarop vond de Beselarenaar er niks beters op dan op 31 augustus naar Geluwe te rijden en daar twee ton rotte aardappelen te dumpen voor de woning van zijn afnemer. De feiten werden gefilmd en er werden ook foto’s genomen waarop duidelijk te zien is dat L. de tractor bestuurt met de aanhangwagen vol rotte patatten. Toch bleef de man op de rechtbank ontkennen. “We hebben alleen aan de telefoon een discussie gehad, dat is alles”, zei hij. De rechter geloofde dat niet en gaf de man een boete van achthonderd euro, waarvan de helft effectief, voor belaging.