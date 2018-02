Okra viert zijn kampioenen in OC De Leege Platse 15 februari 2018

Het kaartseizoen van de lokale Okra-afdeling zit er op en tijdens de kampioenviering in OC De Leege Platse werden volgende kaarters in de bloemetjes gezet.





Bij de dames werden Carline Vanryckeghem en Denise Vanbelle de kampioenen, bij de mannen ging de titel naar Roger Devolder. Ook de oudste leden werden in de bloemetjes gezet. Het gaat om Maurice Verfaillie en Maria Cardoen. Het beste koppel werd dit jaar Gerda Dussesoye- Daniel Decuypere. De rode lantaarn werd uitgereikt aan Maria Nutten. We bemerken de gevierden samen met de vrijwilligers van de kaarting. Zittend (vlnr.): Albert Six, Daniël Decuypere, Gerda Dussesoye, Roger Devolder, Denise Vanbelle, Carline Vanryckeghem, Maria Knockaert, Paula Decuypere. Staand (vlnr.): Agnes Vandevelde, Monique Denorme, Noel Verbrugghe en Roza Viane.





(EFW)