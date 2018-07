Nog veel ruimte op bedrijventerrein Polderhoek 18 juli 2018

Door een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan komt op de ambachtelijke zone Polderhoek in Beselare zo'n 3,5 hectare grond vrij voor nieuwe bedrijven. De gemeente Zonnebeke gaat op zoek naar kandidaat-ondernemers. Voorheen was deze ruimte enkel gereserveerd voor de reeds aanwezige bedrijven op het industrieterrein. De Polderhoek is vlak bij de op- en afrit van de A19 ideaal gelegen.





Bedrijven komen in aanmerking als ze minimum 5. 000 vierkante meter grond aankopen voor eigen economische activiteit en niet hoger willen bouwen dan vijftien meter. De kostprijs zal ongeveer 75 euro per vierkante meter bedragen. Nadat bij de notaris de akte voor de verkoop is getekend, moeten de ondernemers binnen de twee jaar starten met de bouwwerken.





De verkoop zal gebeuren door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Ze zijn eigenaar van die gronden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met het gemeentebestuur van Zonnebeke via de dienst 'lokale economie': 051/48.00.62 (DBEW)