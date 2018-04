Nog 50.000 euro nodig voor 'Brothers In Arms Memorial' 04 april 2018

Het 'Brothers In Arms Memorial' aan het Polygonebos komt in een herdenkingspark. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) schonk vijftig bomen. Rondom het terrein komt er nog haagbeuk. Daarvoor worden 375 stuks geschonken door het Regionaal Landschap Westhoek. "De aanleg is eind deze maand voorzien", aldus bezieler Johan Vandewalle. "Er komen dan vrijwilligers uit Australië helpen, familie van de nabestaanden."





Er moeten nog klinkers worden aangelegd. Ook het inzaaien van het gras volgt nog. De kostprijs voor het monument wordt geraamd op 300.000 euro. Er is nog zo'n 50.000 euro nodig, vooral voor de dure blauwsteen. Daarvoor wordt een crowdfunding voor giften gelanceerd en gaat men obligaties op vier jaar uitgeven. "De ontwerpen hiervoor zijn klaar maar het moet nog worden geofficialiseerd", zegt Bart Vermeulen van de vzw 'Brothers In Arms Memorial'.





Cafébaas Johan Vandewalle schonk voor de realisatie een halve hectare van zijn grond. Vandewalle is amateurarcheoloog. Hij ontdekte een tiental jaar geleden zelf de resten van vijf Australische soldaten. Een van hen was John Hunter. Vandewalle reisde naar Australië om Hunters familie te bezoeken en ontdekte zo het verhaal van de broers John en Jim Hunter. Voor die broers komt er een Memorial. "We zijn momenteel prijsoffertes voor de blauwsteen aan het opvragen", aldus Johan Vandewalle. "Op die blauwsteen komt het beeld." Of het monument zal worden onthuld op 10 november, staat nog niet vast. "Tegen dan zal in elk geval de parkzone zijn afgewerkt." (DBEW)