Nieuwjaarsdrink gemeentepersoneel nu met 'meer stijl' 20 november 2018

Een nieuwe legislatuur, een nieuwe bestuursploeg #Team 8980, en in januari ook een nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel met 'meer stijl' dan de vorige edities. "De afgelopen jaren ging het om een heel bescheiden nieuwjaarsdrink", aldus schepen van Personeel Maria Vander Meiren (Inspraak). "De kostprijs hiervoor was niet zo hoog. Vanuit de politiek kwam de vraag om het nu ruimer te zien en ook politie en brandweer uit te nodigen. We zullen werken met een traiteur. Er is hiervoor een budget van 18.000 euro. Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling elk jaar zo'n nieuwjaarsreceptie te houden." Tijdens de gemeenteraad uitte fractieleider Franky Bryon (sp.a) zijn bedenkingen over deze uitgaven. "In tijden van financiële nood zou je denken dat burgemeester Sioen de tering naar de nering zou zetten, maar dat is niet zo in Zonnebeke", zei Bryon na de gemeenteraad. "Hij laat de uitgaven voor zijn personeelsfeestjes stijgen." (DBEW)