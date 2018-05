Nieuwe wandelroute van twaalf kilometer 16 mei 2018

De 'Zandvoorde Wandelroute' is nieuw en versterkt het toeristisch aanbod in Zonnebeke. De wandelroute brengt het verhaal van Zandvoorde tijdens de Eerste Wereldoorlog. De start is aan het infobord op Zandvoordeplaats. Langs de grote lus van twaalf kilometer komt de wandelaar negen informatieve borden tegen. De info is in vier talen, Nederlands, Frans, Engels en Duits. De wandelroute biedt een variatie aan weidse vergezichten op Zandvoorde en Noord-Frankrijk. Hoewel het wandeltraject zich hoofdzakelijk tussen de velden over verharde wegen begeeft, is er ook een afwisseling met de onverharde bospaden in de Gasthuisbossen. Voor wie twaalf kilometer te veel vindt, is er de mogelijkheid om drie korte tot middellange lussen af te leggen. Bij de Dienst voor Toerisme is er voor 1,5 euro een wandelbrochure te koop. Meer info op 051/77.44.41 (DBEW)