Nieuwe schepen legt eed af: "Verstedelijking moet stoppen" 24 augustus 2018

Jan Vandoolaeghe (55) legde maandagavond op de gemeenteraad de eed af als schepen. "Het tot eind december doen met één schepen minder en de bevoegdheden onder het schepencollege verdelen, was niet aan de orde", aldus burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). De nieuwe schepen overloopt zijn aandachtspunten voor de resterende maanden. "Stop de verstedelijking van de dorpskernen en roep een halt toe aan bouwprojecten die niet op maat van de gemeente zijn", aldus Jan Vandoolaeghe (Inspraak). "Er staan projecten op til van immense appartementsblokken. Dat wil ik voorkomen. Er is nog niks concreet aangevraagd."





"Het zwerfvuil moet ook worden aangepakt en er moeten overal vuilnisbakken komen in het straatbeeld. Op vraag van de afvalintercommunale Mirom Roeselare hebben we het aantal vuilnisbakken drastisch moeten beperken. Er zijn hierover vaak opmerkingen van de inwoners. Ik wil ook zo rap mogelijk werk maken van de realisatie van de ambachtelijke zone in de Albertstraat en op zoek gaan naar nog meer nieuwe locaties voor bedrijven. Ik besef ook wel dat ik de resterende maanden geen bergen zal kunnen verzetten maar laat ons de lopende projecten afwerken."