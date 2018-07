Nieuw-Zeelandse wandeling 27 juli 2018

De Dienst voor Toerisme organiseert maandelijks op zondag een wandeling onder leiding van een gids. Deze wandelingen bevatten telkens een onderdeel van de verschillende bewegwijzerde wandellussen die aanwezig zijn binnen Zonnebeke. Zondagmorgen is er een Nieuw-Zeelandse wandeling, met start en aankomst aan de Oude Kaasmakerij in de 's Graventafelstraat in Passendale. De start vindt plaats om acht uur. Thema is het divers aanbod uit de Eerste Wereldoorlog.





Deelname kost drie euro. Inschrijvingen: 051/77 04 41 (DBEW)