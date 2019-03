Nieuw-Zeelanders onthullen acht meter hoge totempaal in kasteeldomein op ANZAC Day Erik De Block

19 maart 2019

15u39 0 Zonnebeke Op ANZAC Day, op donderdag 25 april, zullen Nieuw-Zeelanders een acht meter hoge totempaal onthullen in het kasteeldomein van Zonnebeke.

Op ANZAC Day herdenken de Australiërs en Nieuw-Zeelanders de slag bij Gallipoli in Turkije in 1915, het moment dat het land officieel bij de Groote Oorlog betrokken raakte. Op ANZAC Day wordt hun inzet wereldwijd herdacht, en dat gebeurt ook in Zonnebeke. De totempaal weegt zes ton krijgt als naam Pou Maumahara. De totempaal brengt dan ook het Maori-verhaal. Veertien procent van de bevolking in Nieuw-Zeeland is Maori.