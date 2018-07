Niemand geslaagd voor mondeling examen ONTSLAGEN KORTRIJKSE OCMW-SECRETARIS NU WAARNEMEND ALGEMEEN DIRECTEUR ERIK DE BLOCK

06 juli 2018

02u43 0 Zonnebeke De gemeenteraad van Zonnebeke stelt maandagavond achter gesloten deuren Philippe Awouters (46) voor de rest van het jaar aan als waarnemend algemeen directeur van de gemeente en het OCMW. Niemand van vijf kandidaten slaagde in het mondeling examen. Opvallend: Awouters werd na twee negatieve evaluaties ontslagen als OCMW-secretaris in Kortrijk.

Nieuwe coup de théâtre in het zo al politiek woelige Zonnebeke dus. De komst van Philippe Awouters naar de gemeente is een tijdelijke oplossing, nadat gemeentesecretaris Francis Claeys eerst ziek thuis bleef en uiteindelijk ontslag nam. Hij had toen zwaar uitgehaald naar burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) en schepen Michiel Descheemaeker (N-VA). De zoektocht naar een algemeen directeur voor gemeente en OCMW kon starten.





Maar omdat er niemand van vijf overgebleven kandidaten slaagde voor het mondelinge examen, moet de gemeente de aanwervingsprocedure volledig opnieuw beginnen. Er is ondertussen een vacature verschenen. In elk geval zal stafmedewerker Niels Vermeersch nog tot eind juli waarnemend secretaris blijven, en daarna is het tot het jaareinde de beurt aan Awouters. 'De waarnemend algemeen directeur oefent alle bevoegdheden uit van de algemeen directeur', zo staat het in de notulen voor de gemeenteraad van komende maandag.





'De formule van een interne waarnemer (Niels Vermeersch, red.) is op lange termijn niet vol te houden in combinatie met het bestaande takenpakket. Daarom werd er een externe oproep gedaan. Phillipe Awouters stelde zich kandidaat na de externe oproep.'





Gekrenkt

Philippe Awouters, afkomstig uit de Kempen en wonend in Moorsele, werkte eerder al bij Belgacom, waar hij een leidinggevende onderhandelingsfunctie uitbouwde bij de liberalisering van de telecomsector. Hij was onder meer ook actief in de consultancy en als zelfstandig adviseur rond duurzame organisatieontwikkeling. In februari 2009 werd hij secretaris van het OCMW in Kortrijk. Zo stond hij aan het hoofd van de administratie en het 800-koppige OCMW-personeel.





Na twee negatieve evaluaties werd hij evenwel in mei 2014 door de OCMW-raad ontslagen. Awouters stapte naar de Raad van State, omdat hij overtuigd was dat de ontslagprocedure niet correct, niet objectief, niet zorgvuldig en niet gemotiveerd was verlopen. "Ik voel me onheus behandeld en ben gekrenkt en verontwaardigd", vertelde hij destijds in deze krant. Na zijn ontslag werd hij zaakvoerder van zijn eigen vennootschap, de bvba Econogy.





Awouters laat weten dat hij liever geen commentaar geeft, aangezien het gaat om een dossier dat achter gesloten deuren wordt behandeld. Wel benadrukt hij dat hij in zijn periode als OCMW-secretaris een uitstekende relatie had met het managementteam.





In het gemeentehuis van Zonnebeke start hij dinsdag, daags na de gemeenteraad, al als algemeen directeur.