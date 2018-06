Niemand geslaagd voor examen algemeen directeur 21 juni 2018

02u40 0 Zonnebeke Na twee jaar vol politieke heisa zit het gemeentebestuur van Zonnebeke weer met een serieus probleem. Niemand is namelijk geslaagd voor het examen algemeen directeur.

Nadat gemeentesecretaris Francis Claeys zijn ontslag had ingediend, werd een vacature uitgeschreven. Vijftien kandidaten namen aan het schriftelijk examen deel. Daarvan slaagden er vijf, die aan het mondeling examen mochten deelnemen. De jury vond echter geen van hen geschikt om de nieuwe algemeen directeur te worden. De procedure moet dus opnieuw gedaan worden.





"Samen met schepenen Ingrid Vandepitte en Maria Vander Meiren heb ik het mondeling examen bijgewoond, maar we behoorden niet tot de jury", verduidelijkt burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). "Twee van de vijf kandidaten maakten volgens mij wel kans, maar de jury heeft er anders over beslist. We hadden de nieuwe algemeen directeur willen aanstellen tijdens een extra gemeenteraad in juli, maar stafmedewerker Niels Vermeersch zal nog tot eind juli waarnemend secretaris blijven." (DBEW)