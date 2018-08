Na vijf edities geen Frontline Festival meer 31 augustus 2018

02u29 0 Zonnebeke Na vijf edities is het doek definitief gevallen over het Frontline Festival. De organisatoren nemen geen sabbatjaar maar gooien definitief de handdoek. De beste edities waren goed voor bijna 2.000 aanwezigen.

"We waren met een klein bestuur en de organisatie kostte ons heel veel tijd. Bovendien ging er veel geld naar de dj's", aldus Maxim Vermeeren.





De eerste twee edities vonden plaats aan jeugdhuis De Moane in de Langemarkstraat. Omdat er echter steeds meer bezoekers opdaagden, moesten de organisatoren uitwijken. Hun keuze viel op een weide aan het gemeenschapscentrum 't Zonnerad.





Op de affiche van het betalend house- en technofestival stonden vijftien à twintig dj's uit binnen- en buitenland. "Volgens de invulling vonden we het festival niet succesvol genoeg", oordeelt Maxim Vermeeren. "Op het einde was de verkoop van het aantal tickets iets minder."





Gedaan dus met het Frontline Festival terwijl er een paar kilometers verder langs de Meenseweg in Ieper zaterdag met het Highlight Festival een nieuw soortgelijk evenement doorgaat. "Achteraf beschouwd is het misschien wel goed dat we zijn gestopt want anders viel het Highlight Festival in dezelfde periode als ons festival. Ik wens de organisatoren daar heel veel succes en hoop voor hen dat het lukt."





Vorig jaar was er ook een klacht van inwoners van het Boudewijnpark tegen het Festival maar die klacht werd door het schepencollege niet gegrond verklaard. Die buren schreven ook een brief aan de gouverneur. (DBEW)