Na politieke heisa: N-VA stelt nieuw bestuur voor 09 april 2018

02u37 0 Zonnebeke Na alle politieke heisa heeft N-VA Zonnebeke gisteren het nieuwe afdelingsbestuur voorgesteld.

Voorzitter Luc Delancker, ondervoorzitter Koen Descheemaeker, secretaris Michiel Descheemaeker en penningmeester Liselot Wydooghe krijgen versterking. Student Jens Six (21) uit Zonnebeke en ondernemer en ballonvaarder Johan Vander Meiren uit Beselare zijn nieuw in het bestuur. "Onze eerste bestuursvergadering is heel positief verlopen", zegt Koen Descheemaeker. "We zijn nu echt wel vertrokken. De eerste programmapunten werden besproken en we zullen ons hiervoor nog laten bijstaan door specialisten, zowel van N-VA als externen. Dat gaat bijvoorbeeld over mobiliteit, want we zijn zelf geen verkeersdeskundigen. We willen ook meer groen in de gemeente." N-VA neemt met een eigen lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober deel. "Onze contacten voor de lijstvorming verlopen heel goed", aldus Koen Descheemaeker. "We hebben al een aantal enthousiaste en heel waardevolle kandidaten. Hun namen maken we binnenkort bekend. We gaan voor een volledige lijst, met opvallend veel jonge mensen. Binnenkort treden ook nog enkele mensen toe tot het bestuur." In Zonnebeke was het al enkele maanden politiek onrustig. Nadat het afdelingsbestuur door N-VA nationaal werd geschorst, vertrok eerste schepen Luk Hoflack in februari officieel naar het nieuwe InSamenSpraak. Hij zette zich daardoor zelf buiten de partij. (DBEW)