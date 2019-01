Na drie jaar is café Breugelhof weer open:

uitbater is een Nederlander Erik De Block

24 januari 2019

19u44 0 Zonnebeke Café Breugelhof op Geluveldplaats stond maar liefst drie jaar leeg en heeft sedert donderdag met Edwin van den Hoek en zijn vriendin Sabrina Moyaert uit Staden nieuwe uitbaters.

Ze baatten als vrijwilligers een half jaar de kantine van voetbalclub VP Gits uit. “Daar kreeg ik de smaak te pakken en ging op zoek naar een café”, zegt Edwin. “Via het internet kwamen we op café Breugelhof uit en waren gecharmeerd door de ligging: vlak naast de kerk en aan de overkant van het GC ‘t Geluvelt. We zijn ook elders gaan kijken maar hebben direct beslist om hier te beginnen. We huren dit aan de brouwerij Roman die flink investeerde in het opknappen.”

Edwin van de Hoek (49) is geboren in Nijmegen (Nederland) en kwam in 2001 in ons land in Lommel wonen. “Ik deed vroeger verschillende jobs. Van logistiek tot dakwerker. Als cafébaas is dat nu voor mij een stap in het onbekende. Niet voor mijn vriendin want ze heeft ervaring in de horeca.”

Dit weekend is er zaterdagnamiddag om 15 uur een optreden in de kroeg. Dimi zingt dan nummers van André Hazes. Breugelhof is gesloten op woensdag