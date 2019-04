Na 212 trappen heb je vanop dit gratis uitkijkplatform, 40 meter hoog in de kerktoren, een geweldig zicht op de Westhoek Erik De Block

05 april 2019

18u24 0 Zonnebeke Zonnebeke heeft er een toeristische troef bij. De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk is voortaan toegankelijk. Bezoekers worden na een beklimming van 212 trappen op een hoogte van veertig meter beloond met een weids zicht op de regio. “Tot Ieper en Heuvelland en bij helder weer zelfs tot Veurne en Diksmuide”, aldus schepen van Toerisme Sabine Vanderhaeghen (#Team8980). De kerktoren is gratis te bezoeken.

Vrijdagnamiddag vond de officiële opening plaats. Op zaterdag 6 en 13 april van 9 tot 16 uur wordt de kerktoren in de kijker geplaatst met een publiek openingsmoment. De provincie en het autonoom provinciebedrijf Westtoer investeerden 150.000 euro in het project. De gemeente Zonnebeke betaalde hetzelfde bedrag.

Met Horizon 2025 investeert de provincie in landschapsbeleving in de toeristische regio’s. “Beleving wordt voor wandelaars en fietsers altijd maar belangrijker”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). “Helemaal bovenaan krijgen de bezoekers een adembenemend uitkijkpunt.”

De Onze-Lieve-Vrouwekerk dateert uit 1921 en is de eerste modernistische kerk die in België na de Eerste Wereldoorlog werd gebouwd. Architect Huib Hoste tekende toen de plannen. Op de vier tussenverdiepingen werd een tentoonstelling voorzien met informatie over de geschiedenis van Zonnebeke. Van onder meer de totale vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog tot de wederopbouw. Elke verdieping is een tijdvak. In de klokkenkamer kunnen de bezoekers wel eens verrast worden want er zijn nog vier klokken actief.

Er werden nieuwe trappen en ramen geplaatst. Er is ook camerabewaking. “Met die tentoonstelling willen we de bezoekers aan de kerktoren iets meer aanbieden”, vertelt Bart D’Hulster van de Dienst Toerisme. “Op de infopanelen wordt toelichting gegeven bij de verschillende fases van de plaatselijke geschiedenis. De evolutie van het landschap staat hierin centraal.”

De kerktoren is dagelijks open van 9 uur tot 18 uur. De laatste toegang is om 16.30 uur. Er is een aparte inkom. Omwille van de veiligheid en de stabiliteit registreert een systeem het maximum aantal bezoekers per keer. “Dat zijn er zestig in heel de kerktoren verspreid en veertig op het uitkijkplatform”, aldus schepen Sabine Vanderhaeghen.

De tickets zijn wat verderop in het kasteeldomein af te halen aan de infobalie van de Dienst Toerisme. Reserveren is niet nodig. Tickets kunnen ook online worden besteld via www.toerismezonnebeke.be. Er is ook een mooie folder beschikbaar.