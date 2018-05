N-VA wil een verzamelbedrijfsgebouw 04 mei 2018

02u35 0

De plaatselijke afdeling van N-VA is geen voorstander van de realisatie van een industrieterrein in de Albertstraat en stelt als alternatief een verzamelbedrijfsgebouw nabij de A19 in Beselare voor. "We vrezen dat de écht kleinere bedrijven zich niet gaan kunnen vestigen in de Albertstraat, alhoewel dit werd beloofd", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Michiel Descheemaeker (N-VA). "De oplossing is eenvoudig en kan snel gerealiseerd worden. Het zal de bedrijfsleiders bovendien op een goedkopere manier kunnen helpen. Wij kunnen als gemeente een verzamelbedrijfsgebouw realiseren van 5.000 vierkante meter op de ambachtelijke zone Polderhoek aan de oprit van de A19 in Beselare. Het Ruimtelijk Uitvoerings Plan laat dit toe. Voor kleinere bedrijven dé ideale oplossing. Bovendien zijn we van oordeel dat bedrijven niet thuis horen in het centrum." In een verzamelbedrijfsgebouw kunnen verschillende bedrijfshallen van verschillende grootte komen en men kan dit in modules inrichten zodat men de gebouwen kan aanpassen aan de noden. (DBEW)