N-VA nationaal reageert op kartel met schepen Hoflack 01 februari 2018

Het staat ondertussen vast dat de lokale afdeling van N-VA met een eigen lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober gaat deelnemen. Eerste schepen Luk Hoflack (N-VA) wordt lijsttrekker van het nieuw kartel 'In Samen Spraak'. Dat wordt hem niet in dank afgenomen door de nationale partij.





"In onze partij zijn er spelregels", aldus nationaal partijsecretaris Louis Ide. "En die zijn duidelijk. Wanneer een N-VA-afdeling wil toetreden tot een kartel moet het afdelingsbestuur daarover beslissen, met goedkeuring ook van het arrondissementeel bestuur. Dat blijkt niet te zijn gebeurd." Of Luk Hoflack nu lid kan blijven van N-VA of uit de partij zal worden gezet, wilde niemand van de partijtop ons gisteren vertellen. "Het is dertig jaar dat ik me engageer, eerst voor de Volksunie en nadien voor N-VA, waarvan ik nog arrondissementeel voorzitter ben geweest", reageert Luk. "Ik ben en blijf een trouwe partijsoldaat." De jonge schepen Michiel Descheemaeker kan nog lijsttrekker worden voor N-VA. "We willen nu de juiste mensen samenbrengen om met een sterke N-VA naar de kiezer te trekken. Want Zonnebeke verdient dat", zegt nationaal ondervoorzitter Sander Loones. (DBEW)