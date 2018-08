Muziekquiz in Kasteeldomein 28 augustus 2018

Ter gelegenheid van de kermis in Zonnebeke is er zaterdag vanaf 17 uur in het Kasteeldomein opnieuw een muziekquiz in openlucht. Het gaat om honderd muziekfragmenten van veertig seconden in vier reeksen. Er wordt gevraagd naar de titel en uitvoerder. Op uitzondering van klassieke muziek komen alle muziekgenres aan bod, van de jaren 60 tot nu. Ploegen van maximaal drie personen kunnen meedoen. Inschrijven kan ook nog ter plaatse, tot een kwartier voor de start. Deelname is gratis. Meer informatie via marnick.gunst@hotmail.com





(DBEW)