Museum zoekt tieners om te gidsen 26 januari 2018

02u47 0

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke zoekt jongeren tussen 10 en 14 jaar om samen met een gids kinderen en volwassenen rond te leiden. De jongeren mogen in de krokusvakantie hun verhaal vertellen en hun interesses delen aan de hand van een gidsbeurt. In ruil krijgen ze een diploma en een leuk en leerzaam souvenir van het museum.





De juniorgidsen volgen eerst een opleiding. De lessen vinden plaats in het museum op 31 januari, 7 februari en 12 februari telkens om 14 uur. Een les duurt maximaal twee uur. De gidsbeurten vinden plaats op 13 en 15 februari, naargelang de beschikbaarheid. "We proberen dit nu uit in de krokusvakantie, maar als het goed meevalt, zullen we daar zeker nog meer mee doen", zegt educatief medewerker Kristof Blieck. Inschrijvingen: 051/77.04.41. (DBEW)