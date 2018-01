Museum stuurt soldaten naar de klas NIEUW PROJECT BRENGT VERHAAL VAN WOI TOT BIJ LEERLINGEN ERIK DE BLOCK

02u34 0 Foto EFW Schepen Sabine Vanderhaeghen (Inspraak) en directeur Steven Vandenbussche in het museum. Zonnebeke Het Memorial Museum Passchendaele 1917 heeft vorig jaar bijna 160.000 bezoekers ontvangen. "Het tweede beste jaar ooit sinds de opening in 2004", glundert directeur Steven Vandenbussche. Ook 2018 belooft een goed jaar te worden. Een opvallende nieuwigheid is dat het museum vanaf volgend schooljaar soldaten naar de klas stuurt.

Directeur Steven Vandenbussche is bijzonder tevreden met het aantal bezoekers in 2017. Voor dit jaar verwacht hij 125.000 à 135.000 bezoekers. Er staan ook enkele nieuwigheden op het programma. "Zoals het educatief pakket 'soldaat in de klas'", aldus de directeur. "Uit enkele testen is gebleken dat we in plaats van de leerlingen naar het museum ook het museum naar de leerlingen kunnen brengen.Dat kan een bijzonder boeiend alternatief zijn. Een speciaal opgeleide verteller, gekleed als soldaat, zal in de klas aan de hand van een honderdtal voorwerpen het verhaal vertellen van een soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Elk voorwerp is een aanknopingspunt om een aspect van de oorlog te vertellen." Wie die vertellers worden? "Er stelden zich een vijftal gidsen kandidaat. De finale opleiding moet nog worden gegeven. Ook de prijzen voor de scholen moeten we nog opmaken. Soldaat in de klas wordt een lezing met uitleg van zo'n twee à drie uur. Veel scholen geraken soms niet tot in het museum omwille van financiële en logistieke redenen. We willen ons verhaal tot bij hen brengen."





The final offensive

Op de gemeenteraad maandagavond werd het nieuwe jaarplan voor het museum besproken. Samen met Waregem en Heuvelland komt er alvast een tijdelijke, drieledige tentoonstelling: 'The final offensive'. Die expo focust op het bevrijdingsoffensief en het Amerikaanse verhaal in Vlaanderen. "We zijn toe aan het laatste herdenkingsjaar van '100 jaar Groote Oorlog'", aldus de directeur. "Er zijn nog diverse evenementen gepland. Zoals bijvoorbeeld een fietstocht met dichters. En bij ons gaat er op 19 april een literaire poëzieavond door. Samen met Houthulst herdenken we eind september ook '100 jaar bevrijding' en vindt in het Kasteeldomein de officiële opening van de allerlaatste herdenkingstuin plaats. Daags na die plechtigheid is er het jaarlijks Museumweekend, met dit keer 'het eindoffensief' als thema."





En wat na die vier jaar herdenkingen? "Een vraag die we al enorm veel hebben gekregen", aldus Vandenbussche.





Wachten op subsidies

"Veel bezoekers kunnen ons museum smaken en we willen verder werken op onze sterkte. We zijn een regionaal erkend museum. Van Vlaanderen hopen we op een subsidie van 75.000 euro tot 200.000 euro. We dienen een dossier in, de beslissing verwachten we in september." En moet het personeel zich zorgen maken voor de periode na het laatste herdenkingsjaar? "Er gebeuren zeker geen afvloeiingen. Ook niet bij de Dienst voor Toerisme", benadrukt Zonnebeeks schepen Sabine Vanderhaeghen (Inspraak).