Museum krijgt achteraan dynamische tentoonstellingsruimte Erik De Block

26 december 2018

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 heropent in februari met een nieuwe expositie. Tijdens de sluitingsperiode krijgt het museum niet alleen een ferme poetsbeurt. In het laatste deel van het museum komt er een dynamische tentoonstellingsruimte die twee tot drie keer per jaar een nieuwe invulling zal krijgen. Er zal plaats zijn voor een mix aan verschillende thema’s, van historische tot kunsttentoonstellingen. Van februari tot en met mei is er de kunsttentoonstelling ‘Passchendaele, Mud and Memory’ van professor Steve Dixon, lesgever aan de Manchester School of Art. Dixon maakte aan de hand van verschillende foto’s van gesneuvelde soldaten een speciaal beeldhouwwerk, dat als het ware een collage is van verschillende soldaten. De soldaten zijn afkomstig van het onderzoeksproject Passchendaele Archives van het MMP1917.